الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد فولاد في دوري أبطال آسيا
يخوض الهلال السعودي اختبارا جديدا في طريقه للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا حين يواجه فولاد خوزستان الإيراني ضمن منافسات ربع النهائي مساء اليوم الخميس.
ويلتقي أيضا الدحيل القطري منافسه الشباب السعودي في إطار منافسات الجولة ذاتها.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة فولاد خوزستان ضد الهلال..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الجنوب) بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق حسن العيدروس بجانب قناة الكأس 5 بصوت المعلق خالد الحدي.
وتذاع أيضا عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي وقناة دبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق راشد عبد الرحمن بجانب قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق فارس عوض.
مشوار الهلال وفولاد
تأهل الهلال حامل اللقب إلى دور الثمانية بعد أن احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة واحدة.
وفاز الهلال على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر.
وصعد فولاد خوزستان بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من خلال 3 انتصارات و3 تعادلات دون أي هزيمة.
وفاز فولاد في دور الستة عشر على الفيصلي السعودي بنتيجة 1-0.
وسبق أن تقابل الفريقان مرتين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2015 وتعادلا دون أهداف في إيران كما فاز الهلال على ملعبه بنتيجة 2-0.
أسلحة الهلال
يطمع الهلال في استكمال مشواره نحو الحفاظ على لقبه القاري وتحقيق الفوز على حساب فولاد الحصان الأسود للبطولة.
وقال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون قوية أمام فريق يجيد الدفاع ويعلم تماما كيفية إيقاف هجمات منافسيه.
وأوضح أن الهلال لن يغير أسلوب لعبه وسيعتمد على الطريقة ذاتها التي لجأ إليها في المباريات الأخيرة.
ويغيب سعود عبد الحميد ظهير أيمن الهلال للإصابة بينما يعتمد الهلال على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي محمد البريك وجانج هيون سو وعلي آل بليهي وخليفة الدوسري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد كنو وناصر الدوسري وعلى الأطراف لوسيانو فييتو وسالم الدوسري مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.
أوراق فولاد
يطمع فولاد في استكمال مسلسل نتائجه المميزة بدوري الأبطال والتي تشهد على عدم تلقيه أي خسارة حتى الآن.
وقال حميد رضا رجبي، المدير الفني لفريق فولاد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يخوض أول مباراة مع الفريق بعد استقالة المدرب جواد نيكونام ورحيله عن منصبه.
وأشار إلى أن فريقه يدرك صعوبة اللقاء ولكنه يظهر قدراته في مثل هذه المواجهات الصعبة، مؤكدا أن الهلال حاليا أفضل فريق في آسيا وظهر بصورة رائعة في كأس العالم للأندية.
ويعتمد فولاد على تشكيلة تضم كريستوفر كنيت وأمامه الرباعي محمد أمين حزباوي ومهدي شيري وعارف أجاسي ووحيد حيدرية للدفاع.
ويقود خط الوسط سينا موريدي وبجواره حميد بوحمدان وصانع الألعاب أشكان ديجاجاه وعلى الأطراف روبرتو توريس وإحسان بهلوان وفي الهجوم ساسان أنصاري.
وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ"إرم نيوز" إن الهلال المرشح الأقرب للفوز بلا شك ولكن الفرق الإيرانية تتميز بالحماسة والروح القتالية.
وأضاف:" اللقاء سيكون صعبا إذا تعامل الهلال بثقة زائدة مع اللقاء، كما إن استغلال الفرص أمر مهم لكسر صلابة دفاع فولاد الذي استقبل هدفين في 7 مباريات بالبطولة.