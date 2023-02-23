الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد فولاد في دوري أبطال آسيا

أسلحة الهلال

يطمع الهلال في استكمال مشواره نحو الحفاظ على لقبه القاري وتحقيق الفوز على حساب فولاد الحصان الأسود للبطولة.

وقال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون قوية أمام فريق يجيد الدفاع ويعلم تماما كيفية إيقاف هجمات منافسيه.

وأوضح أن الهلال لن يغير أسلوب لعبه وسيعتمد على الطريقة ذاتها التي لجأ إليها في المباريات الأخيرة.

ويغيب سعود عبد الحميد ظهير أيمن الهلال للإصابة بينما يعتمد الهلال على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي محمد البريك وجانج هيون سو وعلي آل بليهي وخليفة الدوسري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد كنو وناصر الدوسري وعلى الأطراف لوسيانو فييتو وسالم الدوسري مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

أوراق فولاد

يطمع فولاد في استكمال مسلسل نتائجه المميزة بدوري الأبطال والتي تشهد على عدم تلقيه أي خسارة حتى الآن.

وقال حميد رضا رجبي، المدير الفني لفريق فولاد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يخوض أول مباراة مع الفريق بعد استقالة المدرب جواد نيكونام ورحيله عن منصبه.

وأشار إلى أن فريقه يدرك صعوبة اللقاء ولكنه يظهر قدراته في مثل هذه المواجهات الصعبة، مؤكدا أن الهلال حاليا أفضل فريق في آسيا وظهر بصورة رائعة في كأس العالم للأندية.

ويعتمد فولاد على تشكيلة تضم كريستوفر كنيت وأمامه الرباعي محمد أمين حزباوي ومهدي شيري وعارف أجاسي ووحيد حيدرية للدفاع.

ويقود خط الوسط سينا موريدي وبجواره حميد بوحمدان وصانع الألعاب أشكان ديجاجاه وعلى الأطراف روبرتو توريس وإحسان بهلوان وفي الهجوم ساسان أنصاري.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ"إرم نيوز" إن الهلال المرشح الأقرب للفوز بلا شك ولكن الفرق الإيرانية تتميز بالحماسة والروح القتالية.

وأضاف:" اللقاء سيكون صعبا إذا تعامل الهلال بثقة زائدة مع اللقاء، كما إن استغلال الفرص أمر مهم لكسر صلابة دفاع فولاد الذي استقبل هدفين في 7 مباريات بالبطولة.