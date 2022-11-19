طرابزون سبور مهتم بضم فينسنت أبوبكر من النصر في يناير
كشف الصحفي التركي زكي أوزوندوركان عن اهتمام نادى طرابزون سبور التركي بالكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم نادي النصر السعودي.
وقال أوزوندوركان خلال تصريحات إن مهاجم النصر دخل دائرة اهتمام طرابزون سبور لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن نادي طرابزون سبور يرغب في التعاقد مع أبوبكر ليحل بديلا عن المهاجم ماكسي غوميز، مشيرة إلى أن أبوبكر يدرس العرض لأنه لم يستطع الحصول على العرض الذي توقعه من فرق إسطنبول.
يذكر أن العديد من الأندية القطرية أبدت رغبتها في شراء عقد أبوبكر خلال الصيف الماضي أبرزها ناديا الراية والغرافة، بالإضافة لرغبة فنربخشة وغالطة سراي التركيين والزمالك المصري في كسب خدمات المهاجم الكاميروني.
وينتهي عقد المهاجم الكاميروني مع نادي النصر في يونيو 2024 حيث انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
وبدأ أبو بكر صاحب الـ30 عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل إلى نادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.
وتبلغ القيمة السوقية لأبوبكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم خلال 8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.
ويشارك أبوبكر منتخب الكاميرون في كأس العالم، حيث يبدأ منتخب الكاميرون أولى المباريات أمام منتخب سويسرا يوم الخميس المقبل 24 نوفمبر.
ويحتل النصر بعد مرور 8 جولات من الدوري السعودي، وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب.