طرابزون سبور مهتم بضم فينسنت أبوبكر من النصر في يناير

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن نادي طرابزون سبور يرغب في التعاقد مع أبوبكر ليحل بديلا عن المهاجم ماكسي غوميز، مشيرة إلى أن أبوبكر يدرس العرض لأنه لم يستطع الحصول على العرض الذي توقعه من فرق إسطنبول.

يذكر أن العديد من الأندية القطرية أبدت رغبتها في شراء عقد أبوبكر خلال الصيف الماضي أبرزها ناديا الراية والغرافة، بالإضافة لرغبة فنربخشة وغالطة سراي التركيين والزمالك المصري في كسب خدمات المهاجم الكاميروني.