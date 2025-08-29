غضب عارم.. جواو كانسيلو ينفعل بجنون بعد استبداله ضد الرياض (فيديو)

أبدى البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب نادي الهلال ردة فعل غاضبة، ضمن أحداث مباراة الفريق مساء اليوم أمام الرياض بمنافسات الدوري السعودي.

وحقق الهلال مساء اليوم الجمعة فوزًا كبيراً على نظيره الرياض بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وقدم كانسيلو أداء جيداً طوال دقائق مشاركته، وكان أعلى لاعبي الهلال تقييماً بالمشاركة مع مالكوم، حيث حصد كل منهما درجة (7.8/10).

غضب عارم

وخلال المباراة رصدت الكاميرات مقطعاً لخروج جواو كانسيلو وهو في حالة غضب شديدة، عقب استبداله، وإشراك حمد اليامي بدلاً منه.

وشوهد اللاعب البرتغالي وهو يقوم بحركة مثيرة بيده، قبل أن يتجه إلى دكة البدلاء، وهو مستمر في حالة الغضب العارمة.

إنزاغي يعلق

وعقب المباراة، علق المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، على لقطة انفعال كانسيلو.

وقال المدرب للصحفيين: "لا يوجد مشكلة لدى كانسيلو هو يرغب بالاستمرار في الملعب".

ويرى إنزاغي أن ردة فعل اللاعب عادية.

وأوضح: "تحدثت معه بعد المباراة وذكرت سبب تغييره"، مشيرًا إلى أن علاقته معه جيدة كبقية اللاعبين.