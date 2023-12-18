نتائج قرعة ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وأُسدل الستار على منافسات مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي والتي شهدت صعود 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي بعد اعتلائها الصدارة، وهي فرق: وست هام، وبرايتون، وليفربول، ورينغرز الإسكتلندي، وأتالانتا، وفياريال، وباير ليفركوزن، وسلافيا براغ التشيكي.

وتُجرى مرحلة الملحق عن طريق مواجهات الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية التي احتلت الوصافة بمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، و8 فرق احتلت المركز الثالث في دوري الأبطال.

بينما يخوض منافسات الملحق من الدوري الأوروبي، أندية: تولوز، رين، مارسيليا، فرايبورغ، سبارتا براغ التشيكي، سبورتنغ لشبونة البرتغالي، روما، وكاراباغ الأذربيجاني.

وفرق المركز الثالث بدوري الأبطال، فينورد الهولندي، يانغ بويز السويسري، غلطة سراي التركي، لانس الفرنسي، وبراغا وبنفيكا البرتغاليين، وميلان الإيطالي، وشاختار الأوكراني.