يمر أحمد السيد "زيزو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، بفترة مميزة مع الفراعنة في بطولة كرة القدم المقامة ضمن دورة الألعاب الصيفية الجارية "باريس 2024".

يأتي هذا عقب قيادة "زيزو" المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي في أولمبياد باريس، في إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 60 عاما.

نجح "زيزو" بهذا الشكل في الفوز برهان خسره عدد من نجوم كرة القدم المصرية بعدم الذهاب إلى باريس لأسباب مختلفة.

ما هو ذلك الرهان؟ وكيف حقق زيزو الفوز به؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي:

مستوى تصاعدي وتجاوز للانتقادات

نال "زيزو" الكثير من الهجوم في أول مواجهتين للمنتخب المصري في الأولمبياد أمام الدومينيكان وأوزبكستان، إذ كان من المفترض أن تكونا أسهل مباراتين للفراعنة.

لم يستسلم "زيزو" لتلك الانتقادات، ولم ينخرط في الرد عليها كما يفعل بعض اللاعبين في تلك المواقف، وركز كل ما لديه من قدرات من أجل خدمة المنتخب الأولمبي المصري في المباريات التالية.

وجاء أول وأهم تألق له أمام المنتخب الإسباني في مباراة قمة المجموعة، التي نجح من خلالها الفراعنة في تصدر الترتيب والذهاب في مسار أسهل نسبيًا في ربع النهائي، وتفادي مواجهة اليابان واللعب أمام باراغواي المتواضعة.

أرقام يستحق الإشادة عليها

لم يظهر "زيزو"، حتى الآن، في سجلات التهديف خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكن هذا لم يمنعه من أن يكون مؤثرًا من خلال بعض الأرقام الأخرى.

يخوض "زيزو" تلك البطولة من دون دوافع شخصية واضحة سوى تحقيق إنجاز مصري على الأراضي الفرنسية، ومن خلال مشاركته يسدد نجم الزمالك 1.8 تسديدة كل مباراة.

ورغم عدم تسجيله أي أهداف حتى هذه اللحظة، صنع هدفين مهمين للغاية، أحدهما ضد إسبانيا في دور المجموعات وأمّن لمصر المركز الأول، والآخر ضد باراغواي، وقاد به الفراعنة نحو نصف النهائي.

الوصول إلى رقم صناعتين في حد ذاته يعد أمرًا أقل من الطبيعي بالنسبة لزيزو الذي يصنع ثلاث فرص كل مباراة في هذه البطولة.

كما يملك "زيزو" مساهمات دفاعية جيدة مع المنتخب المصري، بواقع أربع كرات يستعيدها في كل مباراة، ويفوز على الأقل بكرتين ثنائيتين في كل مواجهة.

أخبار ذات علاقة موقف زيزو من مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس

رهان "زيزو" الذي خسره إمام عاشور وعبد المنعم

تعد بطولة الأولمبياد فرصة كبيرة لنجوم كرة القدم من كل مكان لاستعراض إمكاناتهم أمام الجميع سعيًا نحو عقد جديد أو احتراف خارجي، وهو الأمر الذي كان من الممكن لثنائي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم الاستفادة منه في ظل الموهبة الكبيرة التي يملكانها.

أراد ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي المصري، أن يضم الثنائي الأهلاوي ضمن الأسماء المسموح بها فوق السن، لكن الرفض كان قاطعًا من الفريق الأحمر، الذي فضّل الاحتفاظ بهما من أجل المنافسة على الدوري المصري.