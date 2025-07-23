دوران "يدمر" دفاع الاتحاد السعودي في سقوط مدو أمام فنربخشة (فيديو)

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تحوّل جون دوران، الوافد الجديد إلى فنربخشة، إلى كابوس مزق شباك نادي الاتحاد السعودي وأسهم في سقوطه المدوي بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في البرتغال كجزء من استعدادات الموسم الجديد.
بهدفين قاتلين في الدقائق 77 و88، وضع دوران، المُعار من النصر السعودي، بصمته على أداء متميز أمام الاتحاد، في أول مشاركة له مع الفريق الأول لفنربخشة، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
لم يكن دوران وحده بطل اللقاء، فقد سبقه زميلاه يوسف نصيري (الدقيقة 9) وسيمانسكي (الدقيقة 16) في إرهاق دفاع الاتحاد، ليُسجل الفنربخشة فوزه الثالث على التوالي في المعسكر البرتغالي.
ويستعد نادي الاتحاد السعودي لخوض غمار الموسم الجديد، إذ سيلاقي غريمه التقليدي النصر في منافسات كأس السوبر السعودي المقررة في أغسطس المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.
ويأتي هذا الاستعداد بعد موسمٍ تاريخي حققه الفريق، توج خلاله بـثنائية مميزة، فقد حصد لقب دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين.