تشافي يكيل المديح للجوهرة الجديدة

وقدّم باو كوبارسي لاعب برشلونة أداء رائعا أمام باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي على أداء كوبارسي: "معه لم يعد لدي أي كلمات مديح، إنه على مستوى استثنائي".

وأضاف: "إنه يفعل كل شيء بشكل جيد، ويفوز بالثنائيات ومن الصعب أن يتم الضغط عليه إنه يتنافس كلاعب أكبر سنا".

وتابع: " إنه يتنافس كلاعب أكبر سنًا. أحد الأشياء التي تجعلني فخورًا جدًا هو أننا لعبنا مع مراهقين".