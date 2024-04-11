تشافي يكيل المديح للجوهرة الجديدة
كال تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، المديح للاعبه باو كوبارسي، بعد أدائه المتميز أمام باربيس سان جيرمان أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
وقدّم باو كوبارسي لاعب برشلونة أداء رائعا أمام باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي على أداء كوبارسي: "معه لم يعد لدي أي كلمات مديح، إنه على مستوى استثنائي".
وأضاف: "إنه يفعل كل شيء بشكل جيد، ويفوز بالثنائيات ومن الصعب أن يتم الضغط عليه إنه يتنافس كلاعب أكبر سنا".
وتابع: " إنه يتنافس كلاعب أكبر سنًا. أحد الأشياء التي تجعلني فخورًا جدًا هو أننا لعبنا مع مراهقين".
وسجل المهاجم البرازيلي رافينيا هدفين ليقود برشلونة للفوز 3-2 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.
ودخل باريس سان جيرمان المباراة دون هزيمة في آخر 27 مباراة له في جميع المسابقات، لكنه خسر أمام فريق برشلونة المتحمس الذي يتطلع لإعادة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.
وبعد مسيرة رائعة في الفترة من 2005 إلى 2015 التي شهدت فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، فشل برشلونة في تجاوز دور 16 في مسابقة النخبة الأوروبية في ثلاثة مواسم متتالية بعد تعرضه لهزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية بموسم 2019-2020.