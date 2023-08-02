روديغر يغادر تدريبات ريال مدريد مصابا (فيديو)

تعرض الألماني أنتونيو روديغر، نجم ريال مدريد، للإصابة في تدريبات ريال مدريد، يوم الأربعاء، ليغادر الملعب، كإجراء احترازي، قبل مواجهة يوفنتوس الودية.

ووفقا لمقطع مصور تم تداوله من التدريبات التي أقيمت اليوم في معسكر الفريق الإعدادي المقام في أمريكا، فقد شوهد ديفيد ألابا وهو يسدد كرة قوية ارتطمت بقدم روديغر ليسقط اللاعب على الأرض ويتألم من قوة الإصابة.

من جانبه، قال الصحفي ماريو كورتيغانا، عبر حسابه على تويتر، إن "روديغر يعاني من ألم قليل في الركبة لكنه سيكون متاحاً لمباراة الغد".