روديغر يغادر تدريبات ريال مدريد مصابا (فيديو)
تعرض الألماني أنتونيو روديغر، نجم ريال مدريد، للإصابة في تدريبات ريال مدريد، يوم الأربعاء، ليغادر الملعب، كإجراء احترازي، قبل مواجهة يوفنتوس الودية.
ووفقا لمقطع مصور تم تداوله من التدريبات التي أقيمت اليوم في معسكر الفريق الإعدادي المقام في أمريكا، فقد شوهد ديفيد ألابا وهو يسدد كرة قوية ارتطمت بقدم روديغر ليسقط اللاعب على الأرض ويتألم من قوة الإصابة.
من جانبه، قال الصحفي ماريو كورتيغانا، عبر حسابه على تويتر، إن "روديغر يعاني من ألم قليل في الركبة لكنه سيكون متاحاً لمباراة الغد".
وأشار موقع صحيفة "Relevo"، إلى أن "روديغر أصيب فى ساقه اليمنى وانسحب من الجلسة التدريبية وهو يعرج".
ولم يعلن النادي الملكي حتى الآن تشخيص إصابة اللاعب الألماني، حيث ضربت سلسلة من الإصابات لاعبي الفريق مؤخرا كان أخرهم الثنائي، التركي أردا غولر، الذي تم تشخيص إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، والفرنسي فيرلاند ميندي الذي أصيب في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، حيث من المنتظر أن تمتد فترة غيابه نحو أسبوعين، مما يعني غيابه عن افتتاحية الليغا في الموسم الجديد أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس في 12 أغسطس المقبل.
ويلتقي ريال مدريد مع خصمه يوفنتوس الإيطالي، في إطار منافسات بطولة "سوكر" الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الخميس.
وكان ريال مدريد قد خاض 3 مباريات ودية هذا الصيف، حيث فاز على ميلان ومانشستر يونايتد، قبل خسارته في الكلاسيكو ضد برشلونة.
في حين أن يوفنتوس لم يخض سوى مباراة ودية واحدة، وخسرها أمام ميلان، حيث ألُغيت مباراة ودية له ضد برشلونة بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق الإسباني بفيروس في المعدة.