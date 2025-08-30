صفقة كبيرة على أبواب نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي اقترب من حسم صفقة مدوية، قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

ولاقت إدارة الاتحاد هجوماً شديداً من قبل الجماهير في الفترة الأخيرة، بسبب عدم دخول إدارة ناديه في ميركاتو الانتقالات الحالي بقوة، بالإضافة إلى ظهوره بأداء متواضع امام النصر في نصف نهائي السوبر السعودي، ليودع البطولة بالخسارة بنتيجة (2-1).

نجم بورتو على الأبواب

ولكن يبدو أن مسؤولي الاتحاد في طريقهم لمصالحة الجماهير، إذ ذكر الصحفي "ساشا تافولير" أن نادي الاتحاد اقترب من الحصول على توقيع الشاب الصاعد رودريغو مورا، لاعب بورتو البرتغالي.

وأشار إلى أن "العميد" يضع الرتوش الأخير على صفقة ضم مورا، الذي وافق بالفعل على الشروط الشخصية الأسبوع الماضي.

وأكد أن النادي السعودي قد وافق بالفعل على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، البالغ قيمته 70 مليون يورو، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال 48 ساعة.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، الذي يعد واحدا من أفضل المواهب الصاعدة من أكاديمية بورتو، ويشغل مركز صانع الألعاب، بالإضافة إلى مهارته باللعب في الأطراف، كان أيضاً على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي بالفترة الماضية.

ويستعد الاتحاد بقياده الفرنسي لوران بلان، مساء اليوم السبت، لمواجهة نظيره الأخدود في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.