تقرير: ريال مدريد لا يفكر في استعادة فاران لحل أزمته الدفاعية

كشف أيدو أغيري، الصحفي ببرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن ريال مدريد ليس لديه أي نية لاستعادة لاعبه الفرنسي السابق رافائيل فاران، في يناير المقبل.

ويسعى ريال مدريد لضم لاعب مدافع في الفترة المقبلة لتعويض الغياب الطويل للاعبه ديفيد ألابا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي وسيغيب مطولا عن الملاعب.

ويشعر فاران بانزعاج شديد من تراجع الدور الذي يلعبه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

ويرتبط المدافع الفرنسي بعقد مع الشياطين الحمر حتى صيف 2025.

تأتي تصريحات أغيري، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد لا يفكر بالفعل في استعادة فاران، نظرا لراتبه الضخم الذي يتقاضاه في مانشستر يونايتد.