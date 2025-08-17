"هناخد الدوري في النهاية".. قناة الزمالك تفاجئ جماهير النادي

فاجأت قناة الزمالك جماهير القلعة البيضاء بتصريح طموح، وذلك عقب تعادل الفريق سلبيًّا أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز؛ ما أضاع فرصة الزيادة في رصيد النقاط ضمن السباق المحتدم على الصدارة.

وخسر الزمالك نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري بعدما تعادل من دون أهداف أمام ضيفه المقاولون العرب، في ختام مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وارتفع رصيد القلعة البيضاء إلى 4 نقاط، ليتساوى مع منافسين مثل الأهلي، بيراميدز، زد، مودرن سبورت، وإنبي، بينما حقق المقاولون العرب أول نقطة له في المسابقة.

وشهدت المباراة غيابًا واضحًا للخطورة الهجومية من جانب الزمالك على مرمى حارس المقاولون محمود أبو السعود، في ظل تنظيم دفاعي قوي من لاعبي الفريق الضيف؛ ما حال دون تحقيق الفوز المنشود.

تصريح مثير عبر القناة الرسمية

خلال البث المباشر على قناة الزمالك الرسمية، علق محمد صبري نجم الزمالك الأسبق على أداء الفريق قائلًا: "للمرة الأولى نرى لاعبي الزمالك يجرون وراء الكرة بهذه الحماسة، لم يكن هذا يحدث الموسم الماضي".

وأضاف: "الفريق في تحسن يا جمهورنا العزيز، علينا أن نتحلى بالصبر".

وتابع: "نحن سننافس على لقب الدوري وسنحسمه في النهاية، وهذا ليس مجرد شعارات".

واختتم: "ستشهدون أداءً مختلفًا في المباراة القادمة".