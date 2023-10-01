الدوري السعودي.. رونالدو يغرد وحده مع تراجع أسهم بنزيما ونيمار وفيرمينو

* لقاء أصدقاء من ليفربول

التقى الزملاء السابقون في ليفربول فيرمينو وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم في لقاء الأهلي والاتفاق الذي انتهى دون أهداف.

ويواجه البرازيلي فيرمينو ضغوطا بعد أن اكتفى بتسجيل ثلاثية في الجولة الأولى، وبعدها لم تظهر فاعليته مع الأهلي صاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف الاتفاق، الذي قال مدربه ستيفن جيرارد إن هدفه تحقيق مركز أفضل من السابع الذي حجزه الفريق الموسم الماضي.

* ثلاثية تيو

لفت كريستيان تيو مهاجم برشلونة السابق الأنظار هذه الجولة بتسجيل ثلاثية في فوز الفتح 5-1 على الوحدة، كما أحرز زميله المغربي مراد باتنا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

ورفع تيو رصيده إلى خمسة أهداف، مقابل ستة أهداف لباتنا الذي يتساوى مع ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم (الهلال) وساديو ماني (النصر) وموسى ديمبلي (الاتفاق) في مطاردة الهداف رونالدو.