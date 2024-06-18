ليس فان دايك فقط.. نجم سان جيرمان على رادار النصر السعودي

فان دايك ارتبط اسمه بإمكانية الانضمام إلى الدوري السعودي، وتحديدًا عبر بوابة نادي النصر الذي يضم بين صفوفه بعض الأسماء اللامعة، على رأسها كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني.

ولكن شبكة "team talk" كشفت أن نادي النصر السعودي جدد اهتمامه بالبرازيلي ماركينيوس، لمزاملة فان دايك في خط دفاع الفريق بالموسم المقبل.

وأوضحت: "محادثات ليفربول مع فان دايك لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025 قد توقفت؛ بسبب عرض النصر، ومن المقرر أن يلتقي وفد من النادي السعودي وكلاء اللاعب الهولندي، قريبا؛ للتفاوض معه".

وتابعت: "يفكر نادي النصر السعودي في ضم ماركينيوس، بالتوازي مع مفاوضات فان دايك".

وأشارت الشبكة إلى أن ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، لن يمانع في الانتقال للدوري السعودي، خاصة أنه وافق بالفعل على الشروط الشخصية له مع "العالمي" في الصيف الماضي، لكن نادي العاصمة الفرنسية أغلق الباب أمام رحيله.