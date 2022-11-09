لاعب يدخل العناية المركزة بعد اصطدامه بلوحة إعلانات
يرقد أليكس فليتشر، مهاجم باث سيتي، في العناية المركزة بسبب إصابة خطيرة في الرأس بعد اصطدامه بلوحة إعلانات الليلة الماضية.
وبحسب ذا صن، تعرض فليتشر للإصابة بعد خمس دقائق من مباراة فريقه ضد دولتش هاملت في ملعب تويرتون بارك، حيث تم إلغاء المباراة بعد ذلك مباشرة، ونقل فليتشر إلى المستشفى في سيارة إسعاف.
وأعلن باث سيتي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خضع لعملية جراحية طارئة.
وقال باث سيتي في بيانه: "للأسف تعرض أليكس لإصابة خطيرة في الرأس نتيجة أحداث الليلة الماضية، لقد احتاج إلى جراحة أعصاب فورية لاستقرار حالته ثم تم إدخاله إلى العناية المركزة حيث لا يزال في حالة مستقرة ولكنها حرجة".
وشاركت عائلة اللاعب في البيان، حيث قالت: "تود عائلة أليكس أن تشكر الجميع على أطيب أمنياتهم التي أرسلوها.
وغادر اللاعبون الملعب في غضون دقائق قليلة من إصابة فليتشر، حيث تلقى المهاجم عناية طبية عاجلة، وتم اتخاذ قرار التخلي عن المباراة بعد 25 دقيقة من انطلاقها، حيث ستلعب في وقت لاحق.
بدأ فليتشر مسيرته المهنية مع بلايموث، وشارك في 24 مباراة مع بيلجرمس بين عامي 2016 و 2020، وخلال هذه الفترة ذهب في فترات إعارة لأندية توركواي يونايتد وآلدرشوت تاون.
ثم انتقل فليتشر بشكل دائم إلى تفرتون عام 2020 ومنه إلى باث بعد عام واحد فقط.
لعب فليتشر 54 مرة مع باث وسجل 22 هدفًا.