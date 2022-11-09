لاعب يدخل العناية المركزة بعد اصطدامه بلوحة إعلانات

يرقد أليكس فليتشر، مهاجم باث سيتي، في العناية المركزة بسبب إصابة خطيرة في الرأس بعد اصطدامه بلوحة إعلانات الليلة الماضية.

وبحسب ذا صن، تعرض فليتشر للإصابة بعد خمس دقائق من مباراة فريقه ضد دولتش هاملت في ملعب تويرتون بارك، حيث تم إلغاء المباراة بعد ذلك مباشرة، ونقل فليتشر إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وأعلن باث سيتي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خضع لعملية جراحية طارئة.