تعرض لنوبة قلبية خلال مباراة.. وفاة لاعب بالمنتخب الأردني لكرة اليد

توفي لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد عادل العطاري، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة محلية، يوم الاثنين، في عمّان.

وأظهر مقطع فيديو، سقوط العطاري في أثناء مباراة فريقه "كفرنجة" أمام نظيره "السلط"، ضمن بطولة "كأس الأردن" لكرة اليد.