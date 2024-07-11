شكوك حول استمرار العديد من محترفي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يتجه للاستغناء عن بعض محترفيه الأجانب في الميركاتو الصيفي الجاري.

لم يعلن النصر عن تعاقده مع أي لاعب جديد حتى الآن، لكن الفترة الأخيرة شهدت إعلان رحيل عدد من الأسماء البارزة.

ويمتلك نادي النصر 9 لاعبين أجانب، وهم، كريستيانو رونالدو، إيمريك لابورت، وأليكس تيليس، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو، وأندرسون تاليسكا، وساديو ماني، وغيسلان كونان، وسيكو فوفانا.

وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس": "في النصر الصورة لم تُقرر بعد بشأن استمرارية بعض اللاعبين الأجانب من عدمها، المؤكد استمرارهم بنسبة 100%، كريستيانو رونالدو، وأوتافيو، وبروزفيتش، وإيمريك لابورت، ما لم يصله عرض قوي".

وأضاف: "البقية احتمالية استمرارهم من عدمه غير واضح فكل شيء متوقع وأثق ثقة كبيرة في اللجنة الفنية وتفكيرها".

يذكر أن كريستيانو رونالدو والكرواتي بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت حصلوا على إجازة استثنائية خاصة، نظير مشاركتهم في يورو 2024، ويتوقع التحاق "الدون وبروزو" بالفريق بعد 10 أيام، بينما لابورت الذي لا يزال يشارك منتخب بلاده بعد 14 يوماً.

وغادرت بعثة النصر، إلى البرتغال، يوم الأحد الماضي؛ إذ يخوض الفريق معسكرًا خارجيًا في دولتي البرتغال وإسبانيا، يتخلله العديد من المباريات الودية، وذلك خلال الفترة من يوم 7 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ويخوض "العالمي" 6 مباريات ودية في البرتغال، قبل استكمال الجزء الثاني في إسبانيا، إذ سيغادر إلى إسبانيا يوم 1 أغسطس وسيخوض مباراتين وديتين هناك، قبل العودة إلى السعودية بتاريخ 8 أغسطس المقبل.