https://twitter.com/forcabarca_ar/status/1824897194518065267?s=12يفتتح برشلونة مشواره في منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024 – 2025 بمواجهة فالنسيا، مساء اليوم السبت، على ملعب "ميستايا".
ويتابع "إرم نيوز" أحداث المباراة التي تجمع بين فالنسيا وبرشلونة في الجولة الأولى لليغا:
التشكيل الرسمي لنادي برشلونة في المباراة الرسمية الأولى تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك
فالنسيا يعلن تشكيله للمباراة
أجواء ملعب "الميستايا"
انطلاق المباراة
الدقيقة 6: محاولة من يامال بعيدا عن المرمى إلى ركنية
الدقيقة 15: محاولة عن طريق فالنسيا بجوار القائم
الدقيقة 18: تسديدة من رافينيا أبعدها الحارس
الدقيقة 19: الحكم يتغاضى عن خطأ واضح لصالح برشلونة
الدقيقة 26: فليك غاضب من أداء برشلونة
الدقيقة 28: ضربة رأس من كوبارسي فوق العارضة