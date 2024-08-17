https://twitter.com/forcabarca_ar/status/1824897194518065267?s=12يفتتح برشلونة مشواره في منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024 – 2025 بمواجهة فالنسيا، مساء اليوم السبت، على ملعب "ميستايا".

ويتابع "إرم نيوز" أحداث المباراة التي تجمع بين فالنسيا وبرشلونة في الجولة الأولى لليغا:

التشكيل الرسمي لنادي برشلونة في المباراة الرسمية الأولى تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك

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فالنسيا يعلن تشكيله للمباراة

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أجواء ملعب "الميستايا"

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انطلاق المباراة

الدقيقة 6: محاولة من يامال بعيدا عن المرمى إلى ركنية

الدقيقة 15: محاولة عن طريق فالنسيا بجوار القائم

الدقيقة 18: تسديدة من رافينيا أبعدها الحارس

الدقيقة 19: الحكم يتغاضى عن خطأ واضح لصالح برشلونة

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الدقيقة 26: فليك غاضب من أداء برشلونة

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الدقيقة 28: ضربة رأس من كوبارسي فوق العارضة