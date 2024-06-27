مشجع يقفز بشكل خطير من المدرجات أمام رونالدو (فيديو)
رغم التشديدات الأمنية الكبيرة، إلا أن أحد المشجعين قفز بشكل خطير من المدرجات لمقابلة كريستيانو رونالدو، عقب مباراة البرتغال وجورجيا التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الأربعاء.
وحقق منتخب جورجيا مفاجأة كبرى بالفوز على البرتغال بهدفين دون رد، في ملعب فيلتينس آرينا في ثالث جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وبفضل أول انتصار في اليورو، ضمن منتخب جورجيا تأهله إلى دور الـ16 في مشاركته الأولى تاريخيا.
وعقب المباراة، خلال دخول رونالدو إلى النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس قفز مشجع بشكل غريب أمام رونالدو وكاد أن يصيبه، حتى أن اللاعب أبدى استغرابه مما حدث، وتدخل رجال الأمن المحيطون باللاعب بشكل سريع لإبعاد المشجع الذي سقط أرضا.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أصدر بيانا سابقا، قال فيه إنه سيعزز الإجراءات الأمنية في البطولة، بعد حوادث اقتحام الملاعب المتكررة، وآخرها حادثة كريستيانو رونالدو في مباراة تركيا، يوم السبت.
وشهدت بطولة أمم أوروبا 2024 حتى الآن 6 حالات اقتحام للملاعب، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أمنية أكبر.
وفي مباراة البرتغال وتركيا التي انتهت بفوز البرتغال 3-0، اقتحم طفل أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وركض نحو رونالدو لالتقاط صورة معه، خلال الشوط الثاني، ما أدى إلى إيقاف المباراة لبعض الوقت، حتى تمكن رجال الأمن من إخراج الطفل.
وفشل رونالدو في تسجيل أي هدف في دور المجموعات من اليورو.
وسيلتقي منتخب البرتغال في دور الـ16 مع سلوفينيا في الأول من شهر يوليو المقبل.