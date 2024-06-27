مشجع يقفز بشكل خطير من المدرجات أمام رونالدو (فيديو)

رغم التشديدات الأمنية الكبيرة، إلا أن أحد المشجعين قفز بشكل خطير من المدرجات لمقابلة كريستيانو رونالدو، عقب مباراة البرتغال وجورجيا التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الأربعاء.

وحقق منتخب جورجيا مفاجأة كبرى بالفوز على البرتغال بهدفين دون رد، في ملعب فيلتينس آرينا في ثالث جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وبفضل أول انتصار في اليورو، ضمن منتخب جورجيا تأهله إلى دور الـ16 في مشاركته الأولى تاريخيا.

وعقب المباراة، خلال دخول رونالدو إلى النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس قفز مشجع بشكل غريب أمام رونالدو وكاد أن يصيبه، حتى أن اللاعب أبدى استغرابه مما حدث، وتدخل رجال الأمن المحيطون باللاعب بشكل سريع لإبعاد المشجع الذي سقط أرضا.