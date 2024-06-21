الأهلي السعودي يحسم مصير ماتياس يايسله
حسمت إدارة النادي الأهلي السعودي، مستقبل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.
وكشف الصحفي الايطالي "رودى غاليتي" أن إدارة الأهلي استقرت على عدم تغيير الجهاز الفني بقيادة ماتياس يايسله، وأن المدرب مستمر مع الفريق بالموسم المقبل.
وأشار الصحفي الإيطالي من خلال حسابه الشخصي على منصة "إكس" إلى أن المدرب الألماني لايزال يرغب في رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو، والبحث عن مهاجم بديل، لتدعيم صفوف الفريق.
وسبق أن ذكرت تقارير أن المدرب ماتياس قد طلب من إدارة الأهلي الاستماع إلى العروض المقدمة لفيرمينو، حيث إن المدرب غير راضٍ تمامًا عن أدائه بالموسم الماضي.
وأبدى البرازيلي روبرتو فيرمنيو سابقًا، رغبته في الاستمرار في صفوف الفريق بالموسم المقبل، وعدم الرحيل.
وارتبط اسم مهاجم ليفربول السابق الذي يرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يوليو 2026، في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى فلامنغو البرازيلي خلال هذا الصيف.
وتعاقد النادي الأهلي مع روبرتو فيرمنيو صاحب الـ33 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات.