الأهلي السعودي يحسم مصير ماتياس يايسله

وكشف الصحفي الايطالي "رودى غاليتي" أن إدارة الأهلي استقرت على عدم تغيير الجهاز الفني بقيادة ماتياس يايسله، وأن المدرب مستمر مع الفريق بالموسم المقبل.

وأشار الصحفي الإيطالي من خلال حسابه الشخصي على منصة "إكس" إلى أن المدرب الألماني لايزال يرغب في رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو، والبحث عن مهاجم بديل، لتدعيم صفوف الفريق.

وسبق أن ذكرت تقارير أن المدرب ماتياس قد طلب من إدارة الأهلي الاستماع إلى العروض المقدمة لفيرمينو، حيث إن المدرب غير راضٍ تمامًا عن أدائه بالموسم الماضي.