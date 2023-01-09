ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد وينفرد بالصدارة

حقق برشلونة فوزا غاليا 1 - صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

اجتاز برشلونة إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتقمص الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي دور البطولة في اللقاء، عبر تسجيله هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 22.