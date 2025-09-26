بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي

يلتقي اليوم فريق الأهلي، بطل آسيا، نظيره فريق الحزم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يأتي لقاء اليوم بعد أداء مثير للأهلي في الجولة الماضية، فقد سجل ثلاثة أهداف في 12 دقيقة فقط ليتعادل مع الهلال في قمة الجولة الثالثة، متجنبًا الهزيمة.

ولم يستطع الفريق الأهلاوي الفوز إلا مرة واحدة هذا الموسم في الدوري، فقد بدأ الموسم بفوز صعب 1-0 على نيوم، ثم تعادل سلبياً أمام الاتفاق على أرض الأخير، وأخيرًا أمام الهلال.

مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، قد لا يجد فرصة أفضل من مواجهة الحزم، الذي عاد حديثًا إلى دوري الأضواء، كي يعود فريقه إلى سكة الانتصارات.

ويخوض فريق الحزم المباراة وهو يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، حققهما من 3 مباريات.

ويخوض الأهلي هذه المباراة وهو يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 5 نقاط، ما يزيد من ضرورة تحقيق الفوز.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي:

تشكيل الأهلي

تشكيل الحزم

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 7: عمر السومة يفشل في متابعة عرضية زميله ويضيع هدفًا محققًا للحزم.

الدقيقة 10: سيطرة من الأهلي، ولكن هجمات الحزم أخطر.

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.