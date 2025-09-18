اكتساح.. كيف انتصر محمد صلاح في أول معاركه مع إيزاك؟

كتب: نور الدين ميفراني

حقق ليفربول الفوز 3-2 على أتلتيكو مدريد في بداية مشوار الفريقين بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت الظهور الأول للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

أخبار ذات علاقة ليس محمد صلاح.. أكثر لاعب أبهر جمهور ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

ودفع ليفربول مبلغ ما بين 125 و130 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم الدولي السويدي قادما من نيوكاسل يونايتد وهو ما جعله محط أنظار الجماهير.

كما اتجهت الأنظار لمحمد صلاح النجم المصري لكونه النجم الأول للفريق ويدخل في منافسة مع الوافد الجديد.

صلاح يتفوق على إيزاك

لكن مجريات المباراة أكدت نجومية المهاجم المصري على حساب الوافد الجديد كما أكدت أن "مو" لا يزال اللاعب الحاسم في فريق ليفربول.

محمد صلاح اكتسح الجميع في فريقه وكان النجم الأول في المباراة سجل الهدف الثاني وصنع الهدف الأول لأندي روبرتسون وتحرك طوال المباراة وكان مزعجا لدفاع أتلتيكو مدريد القوي.

أخبار ذات علاقة رغم الفوز الدرامي.. أكثر لاعب صدم جماهير ليفربول أمام أتلتيكو

بينما لم يقدم السويدي ألكسندر إيزاك مستوى جيد ولم تكن جماهير ليفربول راضية على مستواه واضطر المدرب الهولندي أرني سلوت لتغييره منذ الدقيقة 58 بالمهاجم الفرنسي هوغو إيكتيتي.

وحصل النجم المصري محمد صلاح على أعلى تنقيط في فريقه (9.2/10)، فيما كان تنقيط النجم السويدي ألكسندر إيزاك (6.8/10).

صراع النجم الأول في ليفربول وفي أولى المعارك الكبيرة، عرف اكتساح النجم المصري لكل منافسيه، رغم بدايته المتواضعة هذا الموسم رفقة ليفربول، لكنه تألق في أول مباراة قارية كبيرة.