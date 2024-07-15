سبب تأخر صفقات الهلال السعودي

أثار عدم إبرام نادي الهلال السعودي أي صفقات جديدة استغراب ودهشة جماهيره ومتابعيه، رغم تحرك أغلب أندية المملكة لإبرام تعاقدات على أعلى مستوى استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

وزاد الجدل مع انطلاق معسكر الإعداد للموسم المقبل في النمسا تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس من دون إبرام أي تعاقدات جديدة، وعدم توارد أي أنباء حول اقتراب لاعب جديد من الانضمام إلى صفوف الهلال.

وقرر الهلال الاستغناء عن خدمات 6 لاعبين بين صفوفه بشكل رسمي، على رأسهم قائد الفريق سلمان الفرج الذي تم التوصل لاتفاق لفسخ عقده بالتراضي.

ورحل أيضًا عن الهلال البرازيلي ماثيوس بيريرا، بجانب صالح الشهري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج وعبد الإله المالكي.

ورغم رحيل هؤلاء اللاعبين، لم يبرم الهلال أي تعاقدات جديدة، رغم أن الفريق يستعد لخوض موسم مليء بالارتباطات والتحديات.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن حدوث اتصالات بين مسؤولي الهلال وبعض اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال يرغب بالفعل في تدعيم صفوفه، خاصة في الخط الأمامي، ولكن إدارته تقود المفاوضات بهدوء لاختيار الاسم الأنسب.

وأكدت أن الهلال يركز بشكل كبير على التعاقد مع جناح مميز في الفترة القادمة، بجانب التفكير في بعض المراكز الأخرى بناء على طلب مدربه خيسوس.

ويستعد الهلال للدفاع عن 3 ألقاب في الموسم المقبل، هي الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر المحلي، بجانب بحثه عن استعادة لقب دوري أبطال آسيا.

ويخوض الهلال منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً في صيف 2025.