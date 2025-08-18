النجم الساحلي يضم رسميا مدافع الأهلي طرابلس الليبي

أعلن النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الاثنين تعاقده مع الدولي الليبي نور الدين القليب قادما من الأهلي طرابلس المتوج مؤخرا بطلا للدوري الليبي للمحترفين.

ونشر النجم، الذي بدأ الموسم الجديد في الدوري بشكل كارثي، صورة للمدافع الجديد قائلا: "نرحبو "هلبا" بلاعبنا الدولي الليبي نورالدين القليب.. نتمناولو التوفيق والنجاح في مسيرتو مع النجم الرياضي الساحلي".

وأنهى القليب (24 عاما)، الذي يشغل مركز المدافع الأيمن الموسم الماضي مع فريقه الأهلي طرابلس متوجا بلقب الدوري الليبي بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلا في مرحلة سداسي التتويج في مدينة ميلانو.

ولم يكشف النجم الساحلي عن تفاصيل الصفقة، لكن مصادر إخبارية أكدت أن القليب الذي انضم في صفقة انتقال حرّ للنجم بعد نهاية عقده مع الأهلي طرابلس سيتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ120 ألف دولار.

وكان النجم، الذي خسر خدمات عدة لاعبين غادروا نحو أندية أخرى على غرار فراس شواط وحسام بن علي وأنس الخرداني، تعاقد مع كل من موسى سنغور والحسن دياو (السنغال) وأوشي (نيجيريا) وصبري بن حسين وناجح الفرجاني فضلا عن استعادة محمد الضاوي كريستو.

وبدأ الفريق مشواره في الدوري التونسي للمحترفين بنتائج مخيبة للآمال بعد الخسارة أمام شبيبة العمران (3 ـ 1) ثم النادي الإفريقي (1 ـ 0) ليتذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.

وفجّر الفريق الموتج بطلا لدوري المحترفين 11 مرة موجة من الانتقادات الشديدة في أوساط مشجعيه بعد أن عجز عن الفوز في أول مواجهتين من مسابقة الدوري.

ويلاقي النجم الساحلي في الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل نادي اتحاد بن قردان على ملعب الأخير.