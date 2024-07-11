الشناوي أم شوبير؟.. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام بيراميدز

يستضيف ستاد القاهرة غدًا الجمعة مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ولكن بيراميدز لعب 27 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم مقابل 23 مواجهة خاضها الأهلي قبل لقاء الفريقين.

ويطمع بيراميدز في حصد لقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه، بينما يتطلع الأهلي للحفاظ على لقبه المفضل للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ44 في تاريخه.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة بيراميدز.

ويغيب عن صفوف الأهلي الثلاثي المنضم لمنتخب مصر الأولمبي أحمد نبيل "كوكا" وكريم الدبيس وحارس المرمى حمزة علاء بجانب التونسي علي معلول للإصابة بخلاف شكوك حول اكتمال جاهزية الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي غاب للإصابة لفترة طويلة.

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ومن المرجح أن يشارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أساسيًّا في لقاء بيراميدز بحسب تأكيدات كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز الأخير على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-0 والذي شهد مشاركة الحارس مصطفى شوبير.

واستقر كولر على مشاركة رباعي خط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، بينما تتم المفاضلة بين مشاركة عمر كمال كظهير أيمن على حساب محمد هاني أو كريم فؤاد كظهير أيسر.

ويقود خط الوسط مروان عطية وبجواره أكرم توفيق وإمام عاشور مع ثلاثي خط الهجوم حسين الشحات والفلسطيني وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وفيما يأتي التشكيل المتوقع للأهلي في لقاء بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – عمر كمال "محمد هاني" – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – وسام أبو علي.