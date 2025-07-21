لماذا يرفض الأهلي الإعلان عن أموال صفقة وسام أبو علي؟

كشفت مصادر عن السر وراء رفض إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الإعلان عن قيمة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة برحيل وسام أبو علي، مهاجم الفريق، إلى كولومبوس كرو الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويضع مسؤولو الأهلي حالياً الرتوش النهائية على عملية بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، من أجل إسدال الستار على هذه الصفقة التي استحوذت على اهتمام قطاع كبير من كرة القدم المصرية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص، خاصة بعد تمرد اللاعب ورفضه الالتحاق بمعسكر الفريق المقام في تونس وإصراره على الرحيل.

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ووفقا لتقارير إعلامية، فإن صاحب الـ26 عاما سينعش خزينة الأهلي لما يقرب من 7.5 مليون دولار إلى جانب تواجد 2 مليون دولار تتمثل في إضافات؛ ما قد يصل إجمالي البيع إلى 9.5 مليون دولار.

ووفقاً للاتفاق ذاته، الذي سربت تفاصيله وسائل الإعلام، يحصل الأهلي على إعادة بيع بنسبة 15% حال بيع اللاعب لأي نادٍ مُستقبلاً، بجانب امتيازات أخرى يحصل عليها الأهلي مُرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف.

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ورغم كل ما يتردد عن التفاصيل فقد خرجت بعض الأصوات، وكان أبرزها الإعلامي الرياضي خالد الغندور، ليطالب إدارة الأهلي بإعلان تفاصيل الصفقة بكل شفافية منعا لتناقل الشائعات، خاصة أن الأهلي كان رافضا لبيع اللاعب إلا بتلقيه 10 ملايين دولار، ولكن العرض الذي وصل من النادي الأمريكي كان أقل من ذلك كثيرا؛ وهو ما أثار جدلا واسعا.

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ولكن وفقا للمصادر، فإن "إدارة الأهلي ترى أن عدم الإفصاح عن التفاصيل المالية لصفقة بيع وسام أبو علي هو حق أصيل لها وليست مضطرة للاستجابة لأي مطالبات أو ضغوط إعلامية في هذا الشأن على الإطلاق".

وشارك اللاعب الفلسطيني مع الأهلي في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل 38 هدفا إلى جانب صناعة 10 أهداف، وحصل على لقب هداف الدوري المصري في موسمه الأول، وظهر بصورة ملفتة في كأس العالم للأندية بعدما أحرز "هاتريك" (3 أهداف) أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات.