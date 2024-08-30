النصر السعودي يضغط بقوة لإنهاء صفقة محلية رائعة

يضغط مسؤولو نادي النصر السعودي لإتمام صفقة محلية جديدة قبل غلق باب الانتقالات الحالية.

وأبرم نادي النصر حتى الآن صفقتين لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي بالتعاقد مع حارس المرمى البرازيلي بينتو قادمًا من أتلتيكو بارانينسي بجانب سالم النجدي لاعب الفتح السعودي.

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وأشارت قناة "MBC ACTION" إلى أن إدارة النصر تتحرك بكل قوة من أجل إتمام صفقة التعاقد مع متعب الحربي لاعب نادي الشباب السعودي لحسم الانتقال بشكل رسمي.

ويلعب متعب الحربي في مركز الظهير الأيسر وهو ما يسعى نادي النصر لتدعيمه في الانتقالات الجارية، خاصة أن هذا المركز كان نقطة معاناة واضحة من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو.

ولعب الحربي صاحب الـ 24 عامًا 6 مباريات دولية بقميص المنتخب السعودي، كما أنه لعب مع نادي الشباب 107 مباريات.

ونجح الظهير الأيسر الموهوب في تقديم 12 تمريرة حاسمة خلال مشواره بنادي الشباب بخلاف تسجيله 5 أهداف وهو الأمر الذي جعله محط أنظار نادي النصر لتدعيم الجبهة اليسرى.

وتحيط الشكوك حول استمرار البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر صاحب الـ 31 عامًا، والمنضم إلى صفوف الفريق قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023.