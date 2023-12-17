ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من الصدارة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي القمة على التعادل السلبي.