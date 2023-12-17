ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من الصدارة
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي القمة على التعادل السلبي.
وهذا أول تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد منذ تعادلهما السلبي، في فبراير 2019، ومنذ ذلك الحين لعبا 8 مرات سجل فيها قبل أن تنتهي مباراة الأحد على التعادل السلبي.
وبهذه النتيجة حرم مانشستر يونايتد منافسه ليفربول من الصعود للصدارة.
ورفع التعادل رصيد ليفربول إلى 38 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني مع أستون فيلا، ويتأخران بنقطة عن المتصدر آرسنال.
في حين يملك مانشستر يونايتد 28 نقطة من 17 مباراة في المركز السابع مع ويستهام.
وفي أبرز مباريات الجولة الـ18 يلعب ليفربول على ملعبه أنفيلد مع آرسنال، يوم السبت المقبل.
وفي أبرز بقية المباريات يلعب مانشستر يونايتد مع ويستهام، ومانشستر سيتي مع برينتفورد، وتوتنهام مع إيفرتون، وتشيلسي مع وولفرهامبتون.