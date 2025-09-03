جواو فيليكس: كريستيانو رونالدو يبني شيئًا في النصر

تحدث البرتغالي جواو فيليكس، نجم النصر، في أول ظهور له بعد ثلاثيته الرائعة في أولى مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين، موضحًا كيفية التأقلم في السعودية واللعب إلى جانب الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

وسجل فيليكس ثلاثية رائعة في أولى مباريات النصر هذا الموسم بالدوري، أمام التعاون، ليقود الفريق إلى فوز كبير بنتيجة (5-0) ضمن مباريات الجولة الأولى.

وقال جواو فيليكس في تصريحات إعلامية: "التأقلم في السعودية كان سهلاً بالنسبة لي، فقد عشت في العديد من المدن والدول. الرياض مدينة ضخمة، والمكان الذي أعيش فيه رائع بالنسبة لي، وهذه محطة جديدة سأضيفها إلى مسيرتي المهنية".

وعن رأيه في الأندية السعودية الأخرى، أضاف: "لعبنا ضد الأهلي والاتحاد في كأس السوبر. لديهم لاعبون رائعون ومدربون مميزون. هم منظمون جيدًا ويلعبون كرة قدم جميلة. كانت بطولة صعبة للغاية، خاصة أمام النصر".

وبسؤاله عن اللعب بجانب كريستيانو رونالدو، شدد: "رونالدو يبني شيئًا ما في النصر، ويقوم بدوره على أكمل وجه في تطوير المشروع، وكان من أوائل الذين تحدثوا معي من أجل القدوم إلى هنا. وعندما تواصل معي، شعرت بلحظة رائعة وشعور جميل، مما ساعدني على الاقتناع".

وتابع النجم البرتغالي: "أشعر أن هذا الدوري يتطور بشكل كبير، فكل عام ينضم المزيد من اللاعبين العالميين إلى صفوفه. مشروع النصر حقًّا جيد ومثير".

وختم فيليكس: "أرغب في مساعدة الفريق والنادي قدر الإمكان، في كل شيء: تسجيل الأهداف، وصناعة الأهداف، ومساعدتهم على الفوز بالمباريات. والأهم من ذلك، أريد مساعدة النصر على تحقيق البطولات".