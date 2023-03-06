ترتيب الدوري الإيطالي: روما يهزم يوفنتوس ويرتقي للمركز الرابع

ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد يوفنتوس عند 35 نقطة في المركز السابع. كان قد تم خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب مخالفات مالية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: