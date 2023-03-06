ترتيب الدوري الإيطالي: روما يهزم يوفنتوس ويرتقي للمركز الرابع
صراع قوي في الدوري الإيطالي
تغلب روما على ضيفه يوفنتوس 1 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
روما رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع
وسجل جانلوكا مانسيني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 53.
وشهدت المباراة تعرض مويس كين لاعب يوفنتوس للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، بعد دقيقة واحدة من نزوله بسبب ضربه للاعب روما بدون كرة.
ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد يوفنتوس عند 35 نقطة في المركز السابع. كان قد تم خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب مخالفات مالية.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: