نادي الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ريال مايوركا

أبدى نادي الاتحاد السعودي اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم نادي ريال مايوركا الاسباني، والذي يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ووفقاً لما أفاد به الصحفي الاسباني "كارلوس تاورا"، فإن الاتحاد يرغب بضم البرتغالي سامو كوستا، لاعب ريال مايوركا، وقد ينضم مجددًا إلى بريدراغ رايكوفيتش، حارس مرمى الفريق، والذي لعب معه، سابقاً، في النادي الإسباني.

وذكر الصحفي أنه حتى الآن لم يتضح مستقبل سامو بعد، إذ يحظى بمنافسة كبيرة أيضاً من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب اهتمام الاتحاد.

وأشار الصحفي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" إلى أن اللاعب البرتغالي قد يكون بعيداً تماماً من الانتقال إلى اللعب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف.

وكانت إدارة نادي ريال مايوركا قد حددت سعراً ضخماً، مقابل السماح للبرتغالي سامو كوستا بالرحيل، يقدر بنحو 15 مليون يورو، إذ يعتبره الجهاز الفني جزءًا أساسًا من تشكيلة الفريق.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كوستا قد رفض عرضًا مغريًا بقيمة 12 مليون يورو، من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

سامو كوستا لاعب وسط دفاعي يبلغ من العمر 24 عاماً، ويلعب لصفوف ريال مايوركا منذ أكتوبر 2023 قادماً من ألميريا الأسباني، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو، وهي الأعلى بين لاعبي الفريق الأسباني.