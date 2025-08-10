غياب تقنية الفيديو يفجر أزمة في مواجهة الأهلي طرابلس والهلال الحاسمة

أصدر نادي الأهلي طرابلس الليبي بياناً رسمياً بشأن مباراة فريقه ضد الهلال بنغازي مساء اليوم الأحد في الجولة الأخيرة لمرحلة سداسي التتويج للدوري المحلي لكرة القدم.

ويتصدر الأهلي طرابلس مرحلة سداسي التتويج المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الهلال.

أخبار ذات علاقة صدام ناري بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي لحسم لقب الدوري الليبي

وقال بيان الأهلي طرابلس:"فوجئنا بتغيير موعد المباراة من الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا إلى السابعة والنصف مساءً بداعي التجهيزات اللوجيستية ثم فوجئنا بإخطارنا بعدم وجود تقنية الفيديو في الملعب وتغيبها عن هذا اللقاء الحاسم".

أخبار ذات علاقة الأهلي طرابلس يهزم السويحلي ويقترب من التتويج بالدوري الليبي

وأضاف البيان:"فوجئنا بعد ذلك بعدم بث اللقاء تليفزيونياً لحرمان الجماهير من مشاهدة هذه المباراة الفاصلة وأخطرنا الاتحاد الليبي لكرة القدم والفريق المنافس (الهلال) باستعدادنا للعب تحت أي ظرف حتى دون وجود تقنية الفيديو، من أجل اختتام هذه البطولة وإسعاد جماهير أنديتنا، وتجنّب إحداث المزيد من المشاكل والقلاقل التي تضر بسمعة أنديتنا وبلادنا في إيطاليا".

أخبار ذات علاقة موعد "النهائي" الحاسم بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي لتحديد بطل الدوري الليبي

وتابع البيان:"الفريق المنافس يرفض اللعب بدون تقنية الفيديو وهو مطلب عادل، لكننا في نفس الوقت نرى أن إدارة هذا المنافس بما تملكه من نفوذ لا تقوم بالضغط الكافي على الجهات المعنية لتوفير هذه التقنية، ما قد يدل على نية مبيتة للتعطيل والعرقلة وإرهاق نادينا".

وأكد الأهلي طرابلس البقاء في الملعب وعدم المغادرة حتى إقامة اللقاء أو إعلان الفريق المنافس انسحابه رسميًا من المباراة، ليقوم بعدها اتحاد الكرة بتطبيق القوانين المتعارف عليها في هذه الحالة بشكل فوري.

وأتم البيان:"نحمل الاتحاد الليبي المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن أي تسويف أو مماطلة وما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة".

في المقابل، أصدر نادي الهلال بياناً أعلن جاهزيته لخوض المباراة ولكن بحضور تقنية الفيديو، موضحاً أن الناديين يرفضان خوض اللقاء دون تقنية الفيديو.

وأضاف البيان:"متواجدون في الملعب ولن نترك أرض الميدان، مبدأ الانسحاب لا نعرفه ونؤكد حرصنا على تطبيق القوانين والضوابط المتعارف عليها وحل انسحاب الفريق المنافس فيجب تطبيق العقوبة عليه كما ورد في اللوائح كما أننا نوضح أن سوء التنظيم تتحمله اللجنة المنظمة".