استقبال حافل لكريستيانو رونالدو في هونغ كونغ (فيديو)

نال البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، استقبالًا حافلًا بعد وصول بعثة فريقه إلى هونغ كونغ للمشاركة في منافسات كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها هونغ كونغ بمشاركة أربعة أندية، هي النصر، الاتحاد، الأهلي، والقادسية.

وتجمّع الآلاف من عشاق النجم البرتغالي حول المطار لاستقبال رونالدو والترحيب به، بعد وصوله إلى هونغ كونغ رفقة زملائه ضمن بعثة فريق النصر.





وكان رونالدو قد جدد عقده مؤخراً مع نادي النصر لموسمين قادمين، ليستمر حتى صيف 2027.

ويأمل النجم البرتغالي في تحقيق أول بطولة محلية مع الفريق، حين يخوض منافسات كأس السوبر السعودي في مواجهة مرتقبة ضد الاتحاد، بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وخاض النصر معسكراً تدريبياً في النمسا ثم معسكراً آخر في البرتغال تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وتعاقد الفريق الأصفر مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي والإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة ونادر الشراري مدافع الشباب وعبد المالك الجابر لاعب الوسط القادم من الدوري البوسني.