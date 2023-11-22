ميسي يوضح أسباب انسحاب لاعبي الأرجنتين بعد أحداث شغب قبل مواجهة البرازيل

وقال ميسي في مقابلة تلفزيونية بالملعب: "كان الأمر سيئًا لأننا رأينا كيف كانوا يضربون الناس.. كما حدث بالفعل في نهائي كأس ليبرتادوريس، كانت الشرطة تضرب الناس مرة أخرى بالعصي. اصطحب بعض اللاعبين عائلاتهم للملعب لحضور المباراة.

"توجهنا لغرفة الملابس لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة كل شيء، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة.

"أنت تفكر في العائلات والأشخاص الموجودين في الملعب الذين لا يعرفون ما يحدث وكنا مهتمين بذلك أكثر من خوض المباراة التي كانت في تلك اللحظة مسألة ثانوية".

من جهته عبر ماركينيوس، قائد البرازيل، الذي شوهد يتحدث مع ميسي وبعض لاعبي الأرجنتين خلال محاولتهم تهدئة الوضع، عن استيائه من هذه الأحداث.

وقال ماركينيوس للصحفيين: "شعرنا بقلق بالغ على العائلات والنساء والأطفال الذين كنا نراهم مذعورين في المدرجات.

وأضاف: "داخل الملعب كان من الصعب علينا أن نفهم ما يحدث. كان وضعًا مخيفًا للغاية".