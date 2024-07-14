شاكيرا تتقاضى مبلغا خرافيا مقابل الغناء في نهائي كوبا أمريكا

كشفت تقارير إعلامية عن المبلغ الخرافي الذي ستحصل عليه المطربة الشهيرة شاكيرا مقابل إحيائها فقرة غنائية بين شوطي مباراة النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2024" بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، وذلك أمام كولومبيا، بلد شاكيرا.

المباراة ستقام، فجر الاثنين، وذلك على ملعب هارد روك بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن الأمر، مؤكدًا أن الجماهير الحاضرة ستستمع بفقرة غنائية مثيرة من شاكيرا.

وقال الصحفي الأرجنتيني رودولفو إتشيغوين في برنامجه "أخبار الشتاء" إن "شخصية مهمة" أخبرته بأن الفعاليات التي تسبق نهائي كوبا أمريكا ستستغرق حوالي 20 دقيقة، وتختتم بمشاركة المغنية الكولومبية شاكيرا، التي ستتقاضى مبلغًا ضخمًا لا يمكن تصوره.

وأضاف إتشيغوين: "أخبروني برقم وسأخبركم به؟، هذا هو ما ستتقاضاه شاكيرا مقابل الغناء في نهائي كوبا أمريكا، 2 مليون دولار مقابل الغناء لمدة 5 دقائق تقريبًا، ولم يوضحوا لي ما إذا كانت ستغني أغنية واحدة أو أكثر".

وتابع إتشيغوين: "هذا الرقم مثير للإعجاب، لكنه ليس مفاجئًا بالنظر إلى شهرة شاكيرا ونجاحها، لقد غنت في بعض أكبر الأحداث في العالم، بما في ذلك كأس العالم والسوبر بول، لذا، ليس من المستغرب أن تطلب مبلغًا كبيرًا مقابل الغناء في نهائي كوبا أمريكا".

وستكون شاكيرا هي أول فنانة غنائية تقدم عرضًا موسيقيًا خلال استراحة ما بين الشوطين في نهائي كوبا أمريكا، إذ شاركت من قبل في 3 بطولات كأس عالم، بالإضافة إلى بطولة سوبر بول 2020".

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وسيمنح الفوز الأرجنتين حاملة اللقب فرصة تخطي أوروغواي التي تتساوى معها في عدد مرات الفوز بالبطولة (15 لقبا) وتصبح أنجح فريق في تاريخ كوبا أمريكا.

وأصبحت الأرجنتين على أعتاب تحقيق ثلاثية تاريخية بعد الفوز بالفعل بلقب كوبا أمريكا في النسخة الماضية في 2021 وكأس العالم في 2022.

فيما وصلت كولومبيا للمباراة النهائية بعد فوزها على أوروغواي 1-صفر، وستخوض المباراة النهائية بسجل خال من الهزائم يمتد على مدار 28 مباراة متتالية، إذ تعود آخر هزيمة تلقاها الفريق إلى فبراير 2022 أمام الأرجنتين.