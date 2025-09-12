رسمياً.. الصفاقسي التونسي يتعاقد مع مهاجم الأولمبي الليبي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب النيجيري إيمانويل أغبولي مهاجم فريق الأولمبي الليبي.

ووقع أغبولي عقداً مع الصفاقسي حتى يونيو 2028 بعد نهاية عقده مع الأولمبي الليبي.

♥️OGBOLE♥️ أتم النادي الرياضي الصفاقسي اليوم كامل الإجراءات الادارية اللازمة للتعاقد مع اللاعب النيجيري إيمانويل أڤبول لمدة 3 سنوات يشغل أڤبول مركز مهاجم Posted by ‎Club Sportif Sfaxien النادي الرياضي الصفاقسي‎ on Friday, September 12, 2025

وسبق أن لعب أغبولي صاحب الـ22 عاماً في صفوف فريق ناساروا يونايتد النيجيري قبل رحيله إلى كوارا يونايتد النيجيري، ثم انضم في شهر فبراير الماضي إلى الأولمبي الليبي.

أخبار ذات علاقة الصفاقسي التونسي يعلن عودة حمزة المثلوثي إلى صفوفه

وسجل اللاعب 3 أهداف في الدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما لعب في صفوف منتخب نيجيريا للمحليين من قبل.

ويضم الصفاقسي بين صفوفه عدة لاعبين أجانب على رأسهم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو، والسوداني عمار طيفور، والكاميروني ويلي أونانا، والبوركيني هاسامادو أودريغو، والأوغندي جمال موتيابا.

أخبار ذات علاقة ضربة موجعة.. الصفاقسي التونسي يكشف مدّة غياب علي معلول بعد الإصابة

وكان الصفاقسي قد جمع 4 نقاط في 4 جولات بالدوري التونسي هذا الموسم بعد خسارته أمام الترجي الجرجيسي ونجم المتلوي بنفس النتيجة 1-2، وفوزه على شبيبة العمران بنتيجة 2-0، وتعادله مع البنزرتي بهدف لكل منهما.

أخبار ذات علاقة أعمال تخريب واشتباكات صادمة بين جماهير النجم الساحلي والصفاقسي التونسي (فيديو)

ويلعب الصفاقسي مع الإفريقي، بعد غدٍ الأحد، في الجولة الخامسة بالدوري التونسي.