رسمياً.. الصفاقسي التونسي يتعاقد مع مهاجم الأولمبي الليبي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب النيجيري إيمانويل أغبولي مهاجم فريق الأولمبي الليبي.
ووقع أغبولي عقداً مع الصفاقسي حتى يونيو 2028 بعد نهاية عقده مع الأولمبي الليبي.
وسبق أن لعب أغبولي صاحب الـ22 عاماً في صفوف فريق ناساروا يونايتد النيجيري قبل رحيله إلى كوارا يونايتد النيجيري، ثم انضم في شهر فبراير الماضي إلى الأولمبي الليبي.
وسجل اللاعب 3 أهداف في الدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما لعب في صفوف منتخب نيجيريا للمحليين من قبل.
ويضم الصفاقسي بين صفوفه عدة لاعبين أجانب على رأسهم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو، والسوداني عمار طيفور، والكاميروني ويلي أونانا، والبوركيني هاسامادو أودريغو، والأوغندي جمال موتيابا.
وكان الصفاقسي قد جمع 4 نقاط في 4 جولات بالدوري التونسي هذا الموسم بعد خسارته أمام الترجي الجرجيسي ونجم المتلوي بنفس النتيجة 1-2، وفوزه على شبيبة العمران بنتيجة 2-0، وتعادله مع البنزرتي بهدف لكل منهما.
ويلعب الصفاقسي مع الإفريقي، بعد غدٍ الأحد، في الجولة الخامسة بالدوري التونسي.