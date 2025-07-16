"تأشيرات إيطاليا" تفجّر أزمة جديدة في سداسي التتويج بالدوري الليبي

تشهد الأوساط الكروية في ليبيا حالة من الترقب والجدل بعد فشل مساعي اتحاد كرة القدم حتى الآن في حسم الإجراءات التنظيمية لإقامة منافسات المرحلة الأخيرة من الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025.

وعلى غرار الموسم الماضي، قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم أن تدور منافسات مرحلة سداسي التتويج في إيطاليا، حيث تم اختيار مدينة ميلانو لاحتضان البطولة المجمعة والتي من المنتظر أن تسفر عن صاحب اللقب والفريقين اللذين سيصطحبانه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

كما تقرر أن تجري منافسات الدور نصف النهائي ونهائي كأس ليبيا لموسم 2024 ـ 2025 في مدينة ميلانو أيضا بعد إجراء منافسات الدوري.

وتشارك أندية الأهلي والاتحاد طرابلس والنادي الأخضر والأهلي بنغازي في نصف نهائي الكأس علما أنها متأهلة أيضا لسباق المرحلة النهائية من الدوري.

وأفرز عدم حصول الأندية الليبية واتحاد الكرة على التأشيرات الخاصة بسفر كل أفراد بعثات الأندية المشاركة حالة من التململ والترقب والحيرة، بعد أن أوقعت الأوضاع الراهنة اتحاد الكرة في أزمة حقيقية بسبب تأخّر صدور التأشيرات من الجانب الإيطالي.

ووسط حالة من الحيرة والغموض، قالت بعض المصادر القريبة من اتحاد الكرة إن إنهاء منافسات الدوري والكأس لموسم 2024 ـ 2025 بات الهاجس الأكبر لا فقط للاتحاد وإنما لوزارة الرياضة وحتى للسلطات الليبية.

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وأضافت المصادر أن الاتحاد الليبي تلقى وعدا من الجانب الإيطالي بتجهيز التأشيرات في غضون أيام، ولكن ذلك لم يمنع من إعداد الخطة "ب"، وذلك تحسبا لمفاجأة مدوية برفض إقامة المرحلة الأخيرة في ميلانو.

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وكان من المقرر أن تنطلق منافسات السداسي يوم 15 يوليو الجاري على أن تعقبها مباشرة منافسات الكأس (نصف النهائي والنهائي)، إلا أن التأخير في استصدار التأشيرات من السلطات الإيطالية أدى إلى تأجيل بداية المنافسات، ما وضع اتحاد الكرة في مأزق إداري ولوجستي قد يؤثر على المسابقة برمتها.

وتشارك أندية الأهلي طرابلس والاتحاد طرابلس والأخضر والأهلي بنغازي والهلال بنغازي والسويحلي في منافسات سداسي التتويج بالدوري، ومن جهة أخرى، تخوض الأندية الأربعة الأولى منافسات نصف نهائي ثم نهائي كأس ليبيا.