حقيقة اعتزال علي معلول اللعب الدولي مع منتخب تونس
نفى قيس رقاز، المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، ما تردد عن اتخاذ علي ملعول، نجم الأهلي المصري، قرارًا باعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، في ظل استبعاده من معسكر الفريق في مارس الجاري.
وقال قيس رقاز في تصريحات تلفزيونية: "لا يمكن لأحد أن يشكك في قيمة علي معلول الفنية والأخلاقية، تم التنسيق بين اللاعب والجهاز الفني للغياب عن معسكر مارس من أجل الراحة على أن يكون جاهزًا في توقف يونيو".
وأضاف: "علي معلول حتى الآن على ذمة منتخب تونس وغير صحيح اعتزاله دوليًّا، عقب كأس العالم 2022 في قطر أعلن وهبي الخزري اعتزاله الدولي بشكل رسمي، وطالما لم يعلن أي لاعب آخر اعتزاله فهو معنا وتحت راية المنتخب".
وعن مشاركة منتخب تونس في بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف من 22 مارس إلى 26 مارس الجاري، أشار: "هي فرصة لمنتخب تونس تحت قيادة فنية جديدة من أجل استرجاع ثقة الجماهير بعد المشاركة الأخيرة في أمم أفريقيا، كما إنها فرصة للعناصر الجديدة في المنتخب".
ويلعب منتخب تونس أمام كرواتيا في تمام العاشرة من مساء السبت في نصف النهائي.
بينما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة ضمن منافسات نصف النهائي على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.
كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم الـ26 من الشهر ذاته، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الـ25.