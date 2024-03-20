حقيقة اعتزال علي معلول اللعب الدولي مع منتخب تونس

نفى قيس رقاز، المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، ما تردد عن اتخاذ علي ملعول، نجم الأهلي المصري، قرارًا باعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، في ظل استبعاده من معسكر الفريق في مارس الجاري.

وقال قيس رقاز في تصريحات تلفزيونية: "لا يمكن لأحد أن يشكك في قيمة علي معلول الفنية والأخلاقية، تم التنسيق بين اللاعب والجهاز الفني للغياب عن معسكر مارس من أجل الراحة على أن يكون جاهزًا في توقف يونيو".

وأضاف: "علي معلول حتى الآن على ذمة منتخب تونس وغير صحيح اعتزاله دوليًّا، عقب كأس العالم 2022 في قطر أعلن وهبي الخزري اعتزاله الدولي بشكل رسمي، وطالما لم يعلن أي لاعب آخر اعتزاله فهو معنا وتحت راية المنتخب".