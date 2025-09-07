مدرب منتخب تونس للمحليين مهدد بالإقالة بعد الخسارة أمام مصر

يواجه مدرب منتخب تونس للاعبين المحليين عبد الحي بن سلطان خطر الإقالة من منصبه قبل انطلاق منافسات كأس العرب للمنتخبات 2025 المقرر إقامتها بين 1 و18 ديسمبر 2025 في قطر.

وتم تعيين عبد الحي بن سلطان مدربا للمنتخب التونسي للمحليين فيما عين الاتحاد التونسي لكرة القدم الحارس الدولي السابق أيمن البلبولي مساعدا له وذلك في شهر يوليو الماضي حيث سيكون الثنائي مشرفا على منتخب هو مزيج من اللاعبين المحليين واللاعبين الشبان (دون 23 عاما) للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات المقبلة.

وواجه بن سلطان موجة من الانتقادات اللاذعة منذ تعيينه بدعوى عدم نجاح تجاربه الأخيرة سواء مع الأندية أو المنتخبات، فضلا عن خلو مسيرة مساعده أيمن البلبولي من أية تجربة سابقة.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. تونس تخوض كأس العرب للمنتخبات 2025 بمنتخب المحليين

وبخسارة المنتخب التونسي للاعبين المحليين أمس السبت أمام نظيره المصري وديا (1 ـ 0) تعالت الأصوات الغاضبة في محيط اتحاد الكرة إزاء تعيين بن سلطان والبلبولي للإشراف على المنتخب الذي سيكون في مهمة تحقيق إنجاز مماثل أو أفضل مما حققه في النسخة الماضية من كأس العرب 2021 في النسخة الأولى عندما وصل للنهائي.

أخبار ذات علاقة إعلان نتائج قرعة كأس العرب 2025

وقالت بعض المصادر في محيط اتحاد الكرة التونسي إن لجنة المنتخبات والمدير الرياضي زياد الجزيري سيدرسان مستقبل الجهاز الفني بعد المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وتلتقي تونس مع منتخب مصر (تحت 23 عاما) في الإسماعيلية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في مباراة ودية ثانية استعدادا لكأس العرب قطر 2025.

وينتظر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب المحليين وذلك بحضور سامي الطرابلسي مدرب المنتخب الأول لتدارس الأداء والنتائج قبل شهرين تقريبا من بداية كأس العرب.