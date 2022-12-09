مسعود أوزيل: النقاد الذين ليست لديهم مهنة يحاولون جذب الانتباه باسم رونالدو
شن الألماني مسعود أوزيل هجوما قويا على منتقدي زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة.
وكتب أوزيل عبر حسابه في موقع "تويتر": "لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيتمكن من مطابقة أرقامه (رونالدو) مرة أخرى، سيكون إلى الأبد في فئته الخاصة، يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من أعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة".
وأضاف أوزيل: "رونالدو يبلغ من العمر 38 عامًا تقريبًا، فما هي المفاجأة أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟ يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا".
وتابع الدولي الألماني السابق: "لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات، والنقاد الذين ليست لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه باسمه الكبير والمحاولة ليجعله يبدو سيئا".
وشارك رونالدو أساسيا في أول مباريات دور المجموعات وسجل هدفا وحيدا من ضربة جزاء، وأثار تصرفه أمام كوريا الجنوبية غضب مدربه فرناندو سانتوس عندما قرر الأخير استبداله.
وبعد ذلك قرر سانتوس إجلاس رونالدو على دكة الاحتياط أمام سويسرا في دور الـ16 حيث سجل بديله جونكالو راموس 3 أهداف "هاتريك" وهو أول لاعب يسجل ثلاثية في مباراة واحدة في النسخة الحالية من كأس العالم.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال مع المغرب غدا السبت في ربع نهائي كأس العالم.
وقال فرناندو سانتوس إن دور القائد كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 ينبغي تحديده، وأوضح: "هذا شيء ينبغي تحديده، أرتبط بعلاقة وثيقة معه، دائما كان الوضع كذلك، أعرفه منذ 19 عاما".