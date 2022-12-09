مسعود أوزيل: النقاد الذين ليست لديهم مهنة يحاولون جذب الانتباه باسم رونالدو

وأضاف أوزيل: "رونالدو يبلغ من العمر 38 عامًا تقريبًا، فما هي المفاجأة أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟ يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا".

وتابع الدولي الألماني السابق: "لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات، والنقاد الذين ليست لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه باسمه الكبير والمحاولة ليجعله يبدو سيئا".