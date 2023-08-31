إنتر ميلان يضم بنجامين بافار قادمًا من بايرن ميونخ
أعلن ناديا بايرن ميونخ، وإنتر ميلان، اليوم الأربعاء، انتقال المدافع الفرنسي بنجامين بافار إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وقال بايرن بطل ألمانيا، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم (تويتر): "بافار ينتقل إلى إنتر ميلان. شكرًا لك على كل شيء معنا في بايرن ميونيخ، نتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم!"
وقال إنتر في بيان: "المدافع الفرنسي ينضم بعقد طويل الأمد من بايرن ميونيخ"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم يكشف الفريقان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن إنتر دفع نحو 32 مليون يورو (34.94 مليون دولار) للتعاقد مع بافار بعقد لمدة 5 سنوات.
وانضم اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى بايرن، في 2019، قادمًا من شتوتغارت الألماني.
وفاز مع الفريق البافاري بعدة ألقاب بينها الدوري 4 مرات، ودوري الأبطال مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018.
وفاز إنتر بأول مباراتين في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.
لكن المدرب سيموني إنزاجي قال إنه يسعى إلى التعاقد مع مدافع مخضرم بعد رحيل ميلان سكرينيار إلى باريس سان جيرمان.
ويستضيف إنتر منافسه فيورنتينا، يوم الأحد، في الدوري.