إنتر ميلان يضم بنجامين بافار قادمًا من بايرن ميونخ

وقال بايرن بطل ألمانيا، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم (تويتر): "بافار ينتقل إلى إنتر ميلان. شكرًا لك على كل شيء معنا في بايرن ميونيخ، نتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم!"

وقال إنتر في بيان: "المدافع الفرنسي ينضم بعقد طويل الأمد من بايرن ميونيخ"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يكشف الفريقان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن إنتر دفع نحو 32 مليون يورو (34.94 مليون دولار) للتعاقد مع بافار بعقد لمدة 5 سنوات.