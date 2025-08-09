بعد هتافات الجماهير.. ما علاقة هدى الإتربي بأزمة زيزو ونادي الزمالك؟

أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تدرس توجيه الدعوة للفنانة هدى الإتربي لحضور مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المحلي، والمقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأتي الدعوة، غير المؤكدة حتى الآن، من قبل إدارة النادي الأبيض للفنانة هدى الإتربي على خلفية تصريحاتها السابقة وتأكيدها تشجيع ودعم نادي الزمالك ومتابعة جميع مبارياته، سواء المحلية أم الإفريقية.

أخبار ذات علاقة رد فعل مفاجئ من زيزو بعد سباب جماهير الزمالك

أخبار ذات علاقة الزمالك يوجه 4 إشارات مرعبة إلى الأهلي

كما ناشدت في تصريحاتها السابقة أحمد سيد "زيزو"، والذي كان لاعبًا للزمالك قبل انتقاله للأهلي، بضرورة التجديد.

وقامت جماهير الزمالك بالهتاف باسم "هدى"، مساء أمس الجمعة، خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وهو ما فسره كثيرون بأن الجماهير تهاجم زوجة أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي.

أخبار ذات علاقة رامز جلال يسخر من هدى الإتربي ويصفها بـ"منبع الفيلر"

ولذلك، وفقًا لموقع القاهرة 24، فإن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، كلف إدارة العلاقات العامة بالنادي بالتنسيق مع الفنانة هدى الإتربي لتحديد موعد مناسب لحضور مباراة الزمالك، سواء مواجهة المقاولون السبت المقبل أم أي مباراة أخرى، بناء على رغبة جماهير الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى بالدوري على نظيره سيراميكا، بثنائية نظيفة، سجلها كل من، ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وكانت إدارة الأهلي المصري أعربت عن غضبها الشديد من الهتافات المسيئة التي وجهها جمهور الزمالك في مباراة الأمس لـ"زيزو"، حيث تتجه الإدارة الحمراء لتقديم شكوى باتحاد الكرة المصري لتوقيع عقوبات على الجماهير، وفقًا للوائح لجنة المسابقات.