ليفربول يستهدف ضم خليفة محمد صلاح

يسعى نادي ليفربول لتأمين صفوفه مع قرب انتهاء مرحلة الدولي المصري محمد صلاح، البالغ 33 عامًا، مع الفريق رغم تجديد عقده مؤخرًا لمدة عامين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النادي الإنجليزي وضع بالفعل اسمًا بديلًا في حساباته تحسبًا لليوم الذي يقرر فيه النجم المصري الرحيل نهائيًا عن آنفيلد.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة ليفربول يضع الفرنسي مايكل أوليس (23 عامًا) كخيار أول ليكون الخليفة المحتمل لـ"صلاح"، كما أن "الريدز" يملكون ورقة رابحة قد تساعدهم على إتمام الصفقة بسلاسة العام المقبل، وهي علاقتهم الجيدة مع بايرن ميونخ.

وبعد ثلاث مواسم ناجحة مع كريستال بالاس سجل خلالها 16 هدفًا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، انتقل أوليس إلى صفوف العملاق البافاري في يوليو 2024 مقابل 51 مليون يورو، وقد أبدت أندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد اهتمامها باللاعب المهاري، لكنه فضّل في النهاية خوض تجربة البوندسليغا.

ومنذ عام 2014، باع ليفربول ثلاثة لاعبين إلى النادي البافاري: بيبي رينا، ساديو ماني، ومؤخرًا لويس دياز، وجميعهم غادروا ميرسيسايد نحو ميونخ، وفي المقابل، تعاقد "الريدز" مع ريان غرافينبيرغ قادمًا من البوندسليغا في 2023، وقبل ذلك بثلاث سنوات ضموا تياغو ألكانتارا.

ورغم العلاقة الممتازة بين الناديين، تبقى الحقيقة أن محمد صلاح ما زال يقدم مستويات عالية رغم تقدمه في العمر، فقد سجّل الموسم الماضي 34 هدفًا أسهمت في تتويج فريقه بلقب البريميرليغ، ومع ذلك، ومع بلوغه سن الـ33، بدأ النجم المصري في التفكير بما هو الأفضل لمسيرته، وهو ما دفع إدارة ليفربول إلى تحديد مايكل أوليس كخيار مناسب ليكون خليفته، سواء على المدى القريب أو البعيد.