أثار نادي لوميل الناشط في دوري الدرجة الثانية البلجيكي جدلًا بعد تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع إكس يعلن خلالها التعاقد مع محمد صلاح.

وقال نادي لوميل عبر حسابه بموقع إكس "مو صلاح يوقع مع لوميل لمدة 5 أعوام. مرحبًا مو".

وتفاعل المتابعون مع تغريدة النادي البلجيكي خاصة أن الأمر أثار جدلًا بسبب تشابه الاسم مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

ولكن محمد صلاح الذي وقع لصالح لوميل هو لاعب بلجيكي من أصول مغربية.

ويبلغ "مو صلاح" الجديد 20 عامًا، وبدأ مشواره مع فريق الشباب بنادي سان خيلويزي قبل رحيله إلى كلوب إن إكس تي في صيف 2023 عبر انتقال حر.

وكلفت الصفقة نادي لوميل 350 ألف يورو لضم اللاعب صاحب الأصول المغربية محمد صلاح.

ولعب صلاح لمنتخب الشباب البلجيكي في مباراتين سابقتين أمام فرنسا خلال شهر نوفمبر الماضي. ويجيد صلاح في مركز الجناح الهجومي وصانع الألعاب.

على النقيض، ينتهي عقد المصري محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده بشكل رسمي حتى الآن.

وخاض صلاح مع ليفربول فترة الإعداد للموسم المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي أرني سلوت الذي تولى المهمة خلفًا للألماني يورغن كلوب.