تهديد للامين يامال.. 3 أسباب لتحرك برشلونة نحو رودريغو

تحرك نادي برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة UOL البرازيلية عن دخول برشلونة في مفاوضات من أجل التعاقد مع جناح ريال مدريد في ظل أنباء رحيله عن صفوف الفريق الأبيض.

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ويرغب برشلونة في تدعيم خط هجومه بخدمات رودريغو حال رحيله عن صفوف ريال مدريد.

ويستعرض "إرم نيوز" 3 أسباب تدفع برشلونة للتحرك لحسم صفقة رودريغو:

قدرات رودريغو

السبب الرئيس الذي يدفع برشلونة نحو هذه الصفقة يتمثل في قدرات اللاعب البرازيلي التي يعلمها مسؤولو النادي الكتالوني جيداً من واقع مشاركة رودريغو في الدوري الإسباني لسنوات بقميص ريال مدريد.

رودريغو يبلغ 24 عاماً ويملك قدرات هجومية مميزة ستقدم إضافة كبيرة إلى صفوف برشلونة.

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وانضم اللاعب البرازيلي إلى ريال مدريد في صيف 2010 قادماً من نادي سانتوس في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وشارك رودريغو خلال 270 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 68 هدفاً وقدم 51 تمريرة حاسمة لزملائه بخلاف أنه لاعب دولي مع منتخب البرازيل وسجل 7 أهداف خلال 33 مباراة.

مرونة هجومية

يملك رودريغو مرونة هجومية تجعله صفقة المستقبل بالنسبة لبرشلونة خاصة أن عمره ما زال 24 عاماً وأمامه سنوات طويلة للعطاء.

ويلعب رودريغو بشكل أساسي في مركز الجناح الأيمن كما يلعب أيضاً في مركز الجناح الأيسر والمهاجم المتأخر وهو أمر سيساعد برشلونة من أجل تدعيم خط الهجوم بهذه الصفقة.

وحال اكتمال هذه الصفقة سيكون رودريغو لاعباً مناسباً لأفكار برشلونة التي تعتمد على التنوع الهجومي وإجادة اللعب في عدة مراكز.

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تهديد لامين يامال

النقطة الأهم بالنسبة لبرشلونة في صفقة رودريغو أنه سيشعل منافسة شرسة مع لامين يامال في مركز الجناح الأيمن.

الصفقة ستكون بمثابة تهديد حقيقي للنجم الواعد لامين يامال صاحب الـ 18 عاماً الذي خطف الأضواء بموهبته منذ تصعيده للفريق الأول.

ورغم موهبة يامال وتعلق جماهير برشلونة به ولكن سلوكاته المثيرة للجدل وتصرفاته خارج الملعب دقت ناقوس الخطر حول احتمالية خروجه عن التركيز والاحترافية وإعادة مشاهد قام بها البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق.