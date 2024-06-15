رد ناري من رافينيا على رونالدينيو بعد هجومه على منتخب البرازيل

أثار رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل الأسبق، جدلًا واسعًا بتصريحاته حول السيليساو قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا في نسختها الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

وقال رونالدينيو إنه لن يشاهد أي مباراة لمنتخب البرازيل في كوبا أمريكا ولن يحتفل بأي فوز؛ موضحًا أن هذا الجيل أحد أسوأ الفرق في تاريخ راقصي السامبا.