رد ناري من رافينيا على رونالدينيو بعد هجومه على منتخب البرازيل
أثار رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل الأسبق، جدلًا واسعًا بتصريحاته حول السيليساو قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا في نسختها الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.
وقال رونالدينيو إنه لن يشاهد أي مباراة لمنتخب البرازيل في كوبا أمريكا ولن يحتفل بأي فوز؛ موضحًا أن هذا الجيل أحد أسوأ الفرق في تاريخ راقصي السامبا.
وأضاف نجم برشلونة الإسباني الأسبق: "لا يوجد قادة محترمون، فقط لاعبون متوسطو القدرات، ولم أر وضعًا سيئًا مثل الذي يعيشه منتخب البرازيل".
ورد رافينيا، نجم منتخب البرازيل، على تصريحات رونالدينيو عبر مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت.
وقال نجم برشلونة الحالي ردًا على تصريحات رونالدينيو: "لا أعرف إذا كان إعلانًا من عدمه".
وأضاف رافينيا ضاحكًا: "منذ بضعة أيام رونالدينيو طلب من فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل الحصول على تذاكر لحضور مبارياتنا".
وأتم قائًلا: "على أية حال، لقد فوجئت ولا أتفق مع كلامه".