هل يتراجع الهلال عن الانسحاب من السوبر السعودي؟

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تراجع نادي الهلال السعودي عن عدم المشاركة في بطولة السوبر السعودي، التي ستقام في هونغ كونغ خلال شهر أغسطس المقبل.

وأبلغ الهلال اتحاد الكرة السعودي باعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة التي تقام منتصف الشهر المُقبل في هونغ كونغ بناء على قرار من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي الذي يرى أن فريقه يعاني الإرهاق، عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وأشارت تقارير أخيرة إلى أن هناك محاولات تُبذل من أجل إقناع الهلال بالعدول عن قراره، ولا سيما في ظل أهمية وجود أكثر من فريق كبير بهذه المسابقة لأسباب فنية وتسويقية.

وانتهت مشاركة "الزعيم" في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي، يوم الـ4 من يوليو، بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في الـ19من أغسطس المقبل.

وقال الإعلامي الرياضي فهد الروقي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إدارة الهلال تعتبر قرار الاعتذار عن بطولة السوبر نهائيًّا ولا رجعة فيه".

كما علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز عن موقف إدارة الهلال، من التراجع عن قرار الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس السوبر، بعد الضغوطات الكبيرة من اتحاد الكرة المحلي، في الساعات الماضية.

وقال الجماز عبر حسابه على "إكس": "الهلال لن يتراجع.. القرار نهائي"، ليغلق الباب أمام أي أمل لمشاركة الزعيم، في هذه البطولة.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في هونغ كونغ خلال الفترة من الـ19 حتى الـ23 من أغسطس القادم، بمشاركة أندية: الهلال والنصر والاتحاد والقادسية.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن مواجهة نارية بين الاتحاد والنصر، وأخرى بين الهلال والقادسية.

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وتأهل الهلال إلى السوبر، قبل اعتذاره عنها، باعتباره وصيفًا لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.