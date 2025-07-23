ليفربول يتفوق على مانشستر يونايتد ونيوكاسل ويضم رسميًا موهبة فرانكفورت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، أحد أكثر اللاعبين طلبًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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ووقّع إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عامًا، عقدًا يمتد لستة مواسم مع "الريدز"، لينتقل إلى أنفيلد في صفقة تعد الأكبر بهذا الصيف حتى الآن.

ويُعد هذا الانتقال ربحًا كبيرًا لنادي آينتراخت فرانكفورت، الذي اشترى اللاعب من باريس سان جيرمان العام الماضي مقابل 16.5 مليون يورو فقط، بعد أن أظهر أداءً لافتًا خلال فترة إعارته التي استمرت ستة أشهر.

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تفوق ليفربول على منافسيه

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التغلب على المنافسة الشرسة من مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، وضم المهاجم الفرنسي رسميًا.

وكان النادي الألماني قد تلقى عروضًا من كلا الفريقين الإنجليزيين، لكنه رفضها قبل أن يقبل أخيرًا العرض المقدم من ليفربول، الذي دفع مبلغًا قياسيًا بلغ 79 مليون جنيه إسترليني، منها 69 مليون جنيه إسترليني مضمونة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني مرتبطة بمكافآت أداء.

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ورغم عدم خوضه أي مباراة دولية مع منتخب فرنسا حتى الآن، فإن إيكيتيكي أثبت كفاءته خلال الموسم المنصرم، فقد سجل 22 هدفًا في جميع المسابقات مع آينتراخت، مما جعله أحد أبرز المهاجمين الصاعدين في أوروبا.

وتأتي هذه الصفقة لتُعزز هجوم ليفربول، الذي يطمح للعودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل.