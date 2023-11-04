تقرير: ميسي رفض التقاط صورة مع خوان لابورتا

وأضاف: "كان ميسي يلتقط الصور مع أيتانا بونماتي (لاعب برشلونة)، وكان لابورتا بالقرب منه مبتسمًا وأراد التحدث والتقاط الصور مع ميسي، لكن ميسي تجاهله وابتعد".

وفي يوليو الماضي فال خوان لابورتا: "اتفقنا مع رابطة الليغا بأننا سنخصص جزءًا من مواردنا لميسي، أعددنا ذلك ضمن خطة الجدوى الاقتصادية التي قدمناها لهم، وأخبرنا والده خورخي بهذا الأمر، لكنه قال لي إن ميسي قضى عامًا صعبًا في باريس، وإنه يريد مكانًا فيه الضغط أقل، ولو واصل معنا سيستمر الضغط عليه فتفهمت قراره".

وأضاف لابورتا: "سنكرّم ميسي في إطار الذكرى الـ125 لتأسيس النادي في إعادة افتتاح ملعب (كامب نو)، سيكون الأمر مثاليًّا".

وكشف لابورتا أن النادي الإسباني ما زال مَدينًا لميسي بمستحقات مالية متأخرة، موضحًا: "نحن مدينون لميسي حتى عام 2025، لأنه أرجأ الحصول على راتبه في ظل المجلس السابق".

واختار ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي 2021 فشل برشلونة في تجديد عقد ميسي بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا، بعد أشهر من عودة لابورتا لرئاسة النادي لفترة رئاسية ثانية.