تشافي يثير القلق بشأن إصابة بيدري ودي يونغ
أثار تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، القلق بشأن إصابة ثنائي الفريق فرينكي دي يونغ، وبيدري.
وتعادل برشلونة وأتلتيك بيلباو سلبيا في الدوري الإسباني، يوم الأحد؛ ما أضاع فرصة كبيرة للبارسا لكسب الأرض في ملاحقته للمتصدر ريال مدريد الذي تعادل 2-2 مع فالنسيا، يوم السبت.
وتعرض مدرب برشلونة لضربتين كبيرتين؛ إذ أصيب ثنائي خط الوسط فرينكي دي يونغ وبيدري ليخرجا في الشوط الأول.
وكان دي يونغ أول من غادر الملعب في الدقيقة 26 بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء صراع في الهواء مع منافس على الكرة قبل أن يتعرض لإلتواء في قدمه اليمنى بشكل غريب وهو يهبط على الأرض.
وقبل لحظات من الاستراحة، طلب بيدري دخول الطبيب ليغادر الملعب وهو يبكي بعد تعرضه لما بدا وانها إصابة أخرى في ساقه اليمنى أثناء الركض.
وهذه هي تاسع إصابة في الساق يتعرض لها بيدري، البالغ 21 عاما، منذ نهاية موسم 2020-2021 حين خاض 72 مباراة مذهلة مع برشلونة وإسبانيا من بينهما المشاركة في بطولة أوروبا والألعاب الأولمبية عندما كان عمره 18 عاما.
وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "إنه ليوم حزين، سنعرف المزيد عن إصابتهما ما بين اليوم وغدا. لكن الأمر لا يبدو جيدا. تأثرنا بذلك وأتصور أنهما سيغيبان عدة مباريات".
وعن بيدري، أوضح تشافي: "علينا أن نمنحه الحب ونستعيده بشكل جيد، علينا أن نكون بجانبه، لقد فعل كل شيء ليكون على ما يرام، علينا أن نفعل المزيد من جانبنا لمساعدته حتى لا يتعرض للإصابة، سيعود أقوى".
ورفع برشلونة صاحب المركز الثالث رصيده إلى 58 نقطة ويتأخر بثماني نقاط عن غريمه اللدود ريال مدريد ونقطة واحدة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني الذي خسر 1-صفر أمام مضيفه مايوركا، يوم الأحد.