تشافي يثير القلق بشأن إصابة بيدري ودي يونغ

أثار تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، القلق بشأن إصابة ثنائي الفريق فرينكي دي يونغ، وبيدري.

وتعادل برشلونة وأتلتيك بيلباو سلبيا في الدوري الإسباني، يوم الأحد؛ ما أضاع فرصة كبيرة للبارسا لكسب الأرض في ملاحقته للمتصدر ريال مدريد الذي تعادل 2-2 مع فالنسيا، يوم السبت.

وتعرض مدرب برشلونة لضربتين كبيرتين؛ إذ أصيب ثنائي خط الوسط فرينكي دي يونغ وبيدري ليخرجا في الشوط الأول.

وكان دي يونغ أول من غادر الملعب في الدقيقة 26 بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء صراع في الهواء مع منافس على الكرة قبل أن يتعرض لإلتواء في قدمه اليمنى بشكل غريب وهو يهبط على الأرض.